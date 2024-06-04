全球首款 Matter 电动汽车充电方案公布，可无缝连接智能家居平台

IT之家 6 月 4 日消息，Green Energy Options 公司 (以下简称 geo) 和 Connected Kerb 公司今天宣布推出世界上第一款支持 Matter 的电动汽车充电解决方案。

官方指出：这一突破使得电动汽车车主比以往任何时候都更容易将车辆充电作为智能家居体验的一部分进行管理，并使其能够在领先的智能家居平台和其他家庭品牌之间无缝工作。

据介绍，电动汽车车主以前必须使用专用的解决方案来管理、调节、和安排充电，无法享受智能家居平台提供的便利和功能，而 Matter 则打破了这种束缚。IT之家注：Matter 是一种开源的应用层协议，相当于物联网通用语言，允许市场上几乎所有的智能家居设备无缝互联。

geo 最近推出的 SeeZero 家庭能源管理系统（HEMS）预计将从今年 7 月开始作为英国智能电表推广计划的一部分进行推广。该系统具有家庭能源显示功能，并将支持 Matter，相应设备已经成功展示了 Matter 的电动汽车充电控制功能。

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