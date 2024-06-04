座椅传感器靠不住？特斯拉计划改用雷达监测驾驶员

IT之家 6 月 4 日消息，特斯拉计划在其即将发布的 2024.14.3 软件更新中，采用座舱雷达技术来取代座椅传感器，用以检测驾驶员是否位于驾驶位。

此前，特斯拉一直使用座椅占用传感器来识别哪些座位上有乘客，该传感器同样适用于驾驶员座椅，以确保驾驶员在开启 Autopilot 或 FSD 驾驶辅助系统时坐在驾驶位上。

然而，特斯拉计划在即将到来的软件更新中彻底摒弃这一方案，转而采用座舱雷达，特斯拉黑客 greentheonly 在反编译软件更新数据时最先发现了这一变化。

早在 2021 年，特斯拉就获得了美国联邦通信委员会 (FCC) 的批准，可以使用毫米波雷达传感器进行儿童安全保护和防盗功能的开发。当年 4 月，特斯拉获得了“豁免许可”，可以在车辆中使用 57-64 GHz 频段。提交给 FCC 的文件中显示，特斯拉计划将这一频段用于“儿童探测、车内入侵和外部探测”。

greentheonly 表示，座舱雷达现在将用于确保驾驶员坐在驾驶位上才能启动车辆。

特斯拉转向使用雷达的原因可能在于，一些驾驶员可以通过作弊装置欺骗座椅传感器，让车辆误以为驾驶位有人乘坐。此外，也有部分车主抱怨驾驶员座椅传感器存在故障，称“车辆在低速行驶时检测到任何身体移动都会自动停车”。这些故障需要返厂维修，在某些情况下修理费用高达 3500 美元（IT之家备注：当前约 25375 元人民币）。

一直以来，特斯拉都非常倚赖车内摄像头来提升车辆安全性，并利用这项技术在驾驶员使用半自动驾驶辅助系统时进行责任认定。

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