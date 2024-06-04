双排冷凝器 + 美芝压缩机：VINO 变频空调 1.5 匹 1599 元（新一级能效）

VINO（威诺）新一级能效壁挂式空调 日常售价 2199 元，今日下单立减 50 元，可领 70 元限时券。

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支持 6 期免息，PLUS 会员支持 12 期免息。

晒单返 50 元 E 卡，抖音小红书晒单再返 50 元（详询客服），折合仅需 1599 元。

小米有品同款大促价 2099 元：点此查看。

宝贝详情页视频宣称，此款外机采用“美芝压缩机 + 双排冷凝器 + 直流电机 + 电子膨胀阀 + 三花四通阀”，外机净重 28kg（竞品大多 25kg 左右）。

内机 700m3/h，净重 10.5kg。

价保 30 天，支持 6 年质保。

“威诺”2018 年进入国内市场，品牌较新（安装一般外包给米家 / TCL / 天鹅到家等本地公司），介意的小伙伴慎拍。

虽然安装外包，但具 3 月安装的小伙伴们反馈，抽真空等步骤并不马虎（抽 10~15 分钟）。

其为珠海三友旗下品牌，各个股东如下：

关于是否支持米家，一乖咨询客服：

具体参数

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