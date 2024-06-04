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英伟达发布 555.99 版显卡驱动，支持《艾尔登法环 黄金树幽影》《Pax Dei》等游戏

2024/6/4 23:09:04 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 4 日消息，英伟达今日发布了 555.99 版本的 Game ReadyStudio 驱动程序支持《艾尔登法环 黄金树幽影》《Still Wakes the Deep》《Pax Dei》等近期新作。

  • HD 音频驱动程序 — 1.4.0.1

  • NVIDIA PhysX 系统软件 — 99.23.1019

  • GeForce Experience — 3.28.0.412

  • CUDA — 12.5

  • DCH NVIDIA 控制面板 — 8.1.966.0

修复问题

  • GeForce Experience：开启即时回放后闪烁或黑屏的问题

  • NVIDIA App：多款游戏 FPS 叠层不显示的问题

  • CUDA 12.5 无法在启用 CUDA 的 Docker 镜像工作的问题

  • 微软 Teams / Outlook：英伟达控制面板开启 MFAA 后的视觉问题

  • LG OLED48C4 电视未检测为 G-SYNC Compatible 的问题

  • LG 32GS95UE 显示器未检测为 G-SYNC Compatible 的问题

已知问题

  • GeForce Experience：直到重启电脑，驱动页面可能无法检测到新版驱动安装的问题

据介绍，社交沙盒 MMO 游戏《Pax Dei》将于 6 月 18 日开启抢先体验，支持 DLSS 3 与英伟达 Reflex。

恐怖游戏《Still Wakes the Deep》将于 6 月 18 日上市，支持 DLSS 3、DLAA 与 Reflex。

《艾尔登法环 黄金树幽影》将于 6 月 21 日正式推出。

此外，本次驱动更新还新支持以下型号的 G-SYNC Compatible 显示器

  • 华硕 PG39WCDM

  • 华硕 VG279QL3A

  • 华硕 VG249QL3A

  • 联想 R27i-30

  • 联想 R27q-30

  • LG 27GS850

  • LG 2024 4K C4 系列

  • 飞利浦 27M2N3200

IT之家附 GeForce Experience 一键优化新增支持游戏列表如下：

  • Abiotic Factor

  • 《地狱之刃 2：赛娜的传说》

  • 《不羁联盟》

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关键词：英伟达驱动

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