动视《使命召唤 21：黑色行动 6》确认登陆 PS4 / PS5 游戏主机平台

IT之家 6 月 4 日消息，继登陆 Steam 及 Xbox 商店之后，《使命召唤 21：黑色行动 6》现已上架 PlayStation 商店，确认游戏将登陆 PS4 和 PS5 平台。

值得一提的是，此前预热视频中出现了美国总统布什、美国国防部长拉姆斯菲尔德、萨达姆・侯赛因等人物，并伴随着偶尔插入的爆炸镜头，根据这些信息以及此前爆料推测，《使命召唤：黑色行动 6》可能将以海湾战争为背景，其中将包括以 911 事件为背景的战役任务。

此外，微软上周已经确认《使命召唤：黑色行动 6》将加入 XBOX Game Pass 首发阵容，而这款游戏将会在 6 月 10 日的 Xbox 游戏发布会上发布更多消息，IT之家届时将为大家带来更详细的报道。

届时，发布会还将带来新款《战争机器》以及下一代《毁灭战士》的消息。此外，《微软飞行模拟 2024》《Avowed》和《Indiana Jones and the Great Circle》等游戏的发售日期也将公布。

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