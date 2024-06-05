目标实现水冷级解热但无漏液风险，猫头鹰展示热虹吸散热器原型

IT之家 6 月 5 日消息，综合外媒 HardwareLUXX 和 Gamers Nexus 视频，猫头鹰 Noctua 在 2024 台北电脑展上展示了与 Calyos 合作的热虹吸式散热器的早期原型。

▲ 图源 Gamers Nexus

该散热器为两相式热虹吸结构，可看作是一种原理上类似热管的“无泵水冷”：

冷却剂在 CPU 上方的导热腔中受热气化，经过风扇组冷却后重新液化回流至导热腔。其中回流部分依赖重力，因此安装方向对冷却效果有明显影响。

▲ 原理图示。图源 Gamers Nexus

IT之家注意到，与此前 IceGiant 推出的 ProSiphon 系列热虹吸散热器不同，Noctua 展示的这款散热器外观上更类似水冷：

底部的导热腔和风扇模组部分采用了分离式结构，这一设计可减轻对主板的安装压力。

▲ 导热腔和风扇模组。图源 HardwareLUXX

猫头鹰表示，该热虹吸式散热器原型目前可选 240、360 两种风扇组规模，开发目标是实现与一体式水冷散热器相当的冷却性能，同时不存在漏液风险和水泵噪声。

▲ 官方介绍。图源 HardwareLUXX

猫头鹰强调，该散热器是一个长期项目，目前仍处于开发早期，无法提供热虹吸散热器具体的上市时间和定价信息。

▲ 导热腔特写。图源 Gamers Nexus

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。