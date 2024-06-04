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搭载三连式集成风扇，华硕推出 Prime LC 360 ARGB 一体式水冷 CPU 散热器

2024/6/4 19:08:05 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 6 月 4 日消息，华硕在 2024 台北国际电脑展上推出了 Prime LC 360 ARGB 一体水 CPU 散热器。自此华硕一体式水冷产品线已覆盖全部主要子品牌。

Prime LC 360 ARGB 水冷散热器采用铜头铝排的材质组合，华硕宣称其拥有广阔的 CPU 接触面积和冷排翅片水道，可提供强大散热性能。

Prime LC 360 ARGB 一体式水冷

Prime LC 360 ARGB 搭载 PRIME LC 36025 三连式集成风扇，整体尺寸为 360*123*25mm

参数方面，PRIME LC 36025 风扇转速区间 600~2200 RPM，最大静压 3.2 mmH2O，最大风量 75.7 CFM。

用户可选择在 Prime LC 360 ARGB 的水冷头上安装“无限镜”镜片，塑造符合 Prime 主板设计的未来主义美学效果。

IT之家注意到，华硕官网还预告了另一款名为 Prime LC 360 ARGB LCD 的一体式水冷散热器，宣称其采用新款 Asetek 水泵，搭载 LCD 硬件信息监控屏，风扇采用菊花链连接。

2024 台北国际电脑展专题

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