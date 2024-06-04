搭载三连式集成风扇，华硕推出 Prime LC 360 ARGB 一体式水冷 CPU 散热器

IT之家 6 月 4 日消息，华硕在 2024 台北国际电脑展上推出了 Prime LC 360 ARGB 一体水 CPU 散热器。自此华硕一体式水冷产品线已覆盖全部主要子品牌。

Prime LC 360 ARGB 水冷散热器采用铜头铝排的材质组合，华硕宣称其拥有广阔的 CPU 接触面积和冷排翅片水道，可提供强大散热性能。

Prime LC 360 ARGB 搭载 PRIME LC 36025 三连式集成风扇，整体尺寸为 360*123*25mm。

参数方面，PRIME LC 36025 风扇转速区间 600~2200 RPM，最大静压 3.2 mmH 2 O，最大风量 75.7 CFM。

用户可选择在 Prime LC 360 ARGB 的水冷头上安装“无限镜”镜片，塑造符合 Prime 主板设计的未来主义美学效果。

IT之家注意到，华硕官网还预告了另一款名为 Prime LC 360 ARGB LCD 的一体式水冷散热器，宣称其采用新款 Asetek 水泵，搭载 LCD 硬件信息监控屏，风扇采用菊花链连接。

2024 台北国际电脑展专题

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