功耗降低 40%、1.5 倍核显性能、120 TOPS AI 算力，英特尔 Lunar Lake 移动处理器详细介绍

IT之家 6 月 4 日消息，英特尔在 Computex 2024 台北国际电脑展推出了新一代 Lunar Lake 移动处理器。

据介绍，Lunar Lake 定位下一代 AI PC 的旗舰处理器，将带来：

突破性的 x86 能效： SoC 功耗降低多达 40%

出色的核心性能：近似单核性能、一半功耗

核显性能大进步：1.5x 核显性能

最高 120 TOPS 总平台 AI 算力

架构创新

Lunar Lake 采用全新的 MoP（Memory on Package）封装，直接将 LPDDR5X 内存芯片集成于处理器封装之上，最高支持 32GB 容量与 8.5GT / S 速率，可节约 40% 的 PHY 功耗与 250mm² 面积。

此外，Lunar Lake 延续了 Meteor Lake 首发的 Foveros 3D 封装技术，将前代的 CPU Tile、Graphics Tile、SOC Tile 与 IOE Tile 简化为 Compute Tile 与 Platform Controller Tile。

全新 CPU 架构

其中，Compute Tile 内包含全新架构的 8 核 CPU：

4x Lion Cove 性能核心：IPC 提升 14%

4x Skymont 能效核心：1.38 倍单线程整数性能、1.68 倍单线程浮点性能

此外，Lunar Lake 的 CPU 部分还引入了全新的调度机制，加强与系统和 OEM 之间的协同，并将在负载满足的前提下优先调用 E 核。

▲ 调度进化

Xe2 核芯显卡

与 Meteor Lake 不同，本次 Lunar Lake 的下一代 Xe2 核芯显卡也集成于 Compute Tile 之中，可实现 1.5 倍于 MTL 核显的性能、最高 67 TOPS 算力。

无论是与 Meteor Lake-H 还是 Meteor Lake-U 芯片相比，Lunar Lake 的全新 Xe2 核显都能在更低功耗的情况下提供更高的性能。

此外，Media Engine 媒体引擎也得到了升级，支持 AV1 编解码与 VVC 解码，提供 1x eDP 1.5、DisplayPort 2.1 与 HDMI 2.1 三条显示输出管线。

全新 NPU 4

Lunar Lake 本次还带来 NPU 4，可提供至高 48 TOPS AI 算力，相比 Meteor Lake 中的 NPU 3，具有 2 倍能效比与 4 倍的峰值性能。

全面升级后，Lunar Lake 的总平台 AI 算力最高达 120 TOPS（IT之家注：GPU 67 TOPS + NPU 48 TOPS + CPU 5 TOPS）。

连接能力

连接能力方面，Lunar Lake 平台提供：

最多三个集成雷电 4 接口

4x PCIe Gen 5.0 通道

4x PCIe Gen 4.0 通道

英特尔 Wi-Fi 7 与蓝牙 5.4

此外，还支持英特尔 Unison 多设备协同与近期推出的 Thunderbolt Share 软件。

能效表现

全新的 MoP 内存封装可节约最高 40% 的 PHY 功耗，配合新的电源架构、改进的 E 核集群设计、8MB memory side cache，相比前代产品可节约最高 40% 的 SoC 功耗。

总结

英特尔 Lunar Lake 移动处理器的 P 核、E 核、核显、NPU 全部获得了大幅度升级，还支持 VVC 解码，带来全新的 MoP 内存封装及 PMIC 等众多优化。

据介绍，目前已有 20 余家合作伙伴的 80 余款设计将会搭载 Lunar Lake 处理器。

此外，英特尔已经与上百家软件企业与供应商达成合作，共有超过 500 款 AI 模型为 Lunar Lake 处理器优化。

此外，英特尔还将基于 Lunar Lake 处理器推出 AI 开发者套件。

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