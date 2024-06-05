Meta Quest 3 迎 v66 重磅更新：大幅改善透视时画面扭曲问题，后台音频功能上线

IT之家 6 月 5 日消息，Meta 针对 Quest 3 推出了 v66 更新，一口气解决了困扰用户的三大痛点：透视模式画面扭曲、手势识别唤出菜单不便和后台音频暂停。

首先，困扰用户已久的透视模式画面扭曲问题终于得到了改善。以往，在 Quest 系列设备的透视模式下，现实世界画面会发生明显扭曲，影响使用体验。更新后，这一问题得到了大幅缓解，真实世界的画面更加清晰。

其次，v66 更新引入了全新的菜单召唤方式 —— 手腕按键。用户只需轻触手腕上的新按键，即可轻松调出菜单，告别以往繁琐的手势识别操作（需要注视手掌并捏合手指）。

最后，v66 更新还加入了备受期待的后台音频功能。现在，用户在 VR 设备中启动浏览器、播放音乐或视频时，即使最小化应用，也不会自动暂停播放。这意味着用户可以一边畅玩 VR 游戏，一边聆听自己喜爱的音乐，提升了 VR 体验的多样性。

IT之家注意到，本次更新还带来了对网页版高清 Netflix 的支持。此外，更新还带来了许多实用的小功能，例如隐藏应用、自动识别房间物件（窗户、门、桌子等）以提升 MR 游戏的真实感，以及将头显中的照片和视频同步到网络相册等。

此次更新的部分功能并非 Quest 3 独享，例如，手腕按键和后台音频功能也将在 Quest 2 和 Quest Pro 上陆续上线。不过，透视显示改善功能仅适用于 Quest 3，并且更新将分批推送（技术上独立于 v66 更新）。

值得一提的是，一直以来，用户反映的另一个大问题是 Quest 系列设备闲置一段时间后容易电量耗尽或需要强制更新。对此，Meta 似乎也在积极改进。据 Oculus 前 CTO John Carmack 透露，闲置电量消耗过快问题正在改善，同时更新后长按电源键将出现一个新的“睡眠模式”选项，只要保持头显连接电源，设备可以在睡眠模式下进行后台更新。

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