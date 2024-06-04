Netflix 宣布将终止对苹果第二、第三代 Apple TV 的支持

IT之家 6 月 4 日消息，Netflix 向部分用户发送电子邮件，宣布从 2024 年 7 月 31 日 起停止支持第二代和第三代 Apple TV 设备。

Netflix 建议受影响的用户在 7 月 31 日之后升级到新款 Apple TV 或使用其他兼容设备（例如智能电视或 Roku 设备）来继续观看。

Netflix 表示，此举是为了将精力集中于能够支持最新功能和更新的设备上，从而“确保用户能够获得最佳 Netflix 体验”。

IT之家查询获悉，第二代 Apple TV 发布于 2010 年，拥有黑色机身和铝制遥控器，与 2007 年发布的初代 Apple TV 相比更显现代化，而且升级了 A4 芯片，最高支持 720p 分辨率输出。

苹果后续又在 2012 年推出了搭载 A5 芯片并支持 1080p 输出的第三代 Apple TV。这两款设备当时都运行 iOS 而非 tvOS，且没有应用商店。苹果早在 2021 年就已将其列为过时设备，且不再提供更新。

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