用户免费：Aptoide 宣布本周四在欧盟推出苹果 iOS 版应用商店

IT之家 6 月 4 日消息，Aptoide 是一款在海外十分出名的游戏商店，自 2009 年以来一直在提供安卓应用商店服务，去年下载量接近 5 亿次。

Aptoide 宣布将于 6 月 6 日在欧洲上线 iOS 版应用商店，这是自欧盟数字市场法案（ DMA）生效以来首个“完全专注于游戏”的第三方 iOS 应用商店 ，也是继 Setapp 和 AltStore 之后亮相的第三家第三方应用商店。同时，它也是首个采用苹果制定的应用内购（IAP）解决方案的第三方 iOS 应用商店。

Aptoide CEO Paulo Trezentos 表示，对于苹果收取的 0.5 欧元（IT之家备注：当前约 3.94 元人民币）核心技术费用（CFT），他们选择让开发者来承担这部分成本，而没有像其他商店那样以订阅的形式转嫁给用户。

他表示：“这意味著在 Aptoide iOS 商店中，采用应用内购买 (IAP) 的应用将会优先展示。 我们希望（苹果）有一天不再收取这个核心技术费用 (CFT) ，这样随着经济效益的改善，我们将能够为更多的开发者提供服务。”

值得一提的是，Aptoide 初期仅限拥有邀请码的用户使用，官方计划每天发放 500 到 1,000 个（候补名单约 20000 人）。

Aptoide 初期的游戏数量比较有限，目前约有 30 款游戏正在准备中，不过该公司表示每天都会有新游戏上架。

当然，上架第三方应用商店的应用也需要向经过苹果公证程序以确保其中不包含恶意软件，但苹果并没有对其内容进行限制，因此一些无法通过 App Store 审核的应用就可以通过第三方商店进行下载。

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