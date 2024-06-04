消息称苹果 M4 iPad Pro 首次使用新型安全指示灯，硬件级提醒麦克风和摄像头隐私

IT之家 6 月 4 日消息，开发者兰博（Guilherme Rambo）在社交平台 mastodon 表示，M4 iPad Pro 是首款支持和使用苹果新型安全指示灯（Secure Indicator Light）机制的设备。

兰博提到，当使用麦克风或摄像头时，相应的指示点会通过硬件有效显示，从而大大降低了任何恶意软件或用户的应用程序在用户不知情的情况下访问这些传感器的可能性。

苹果在 2020 年发布的 iOS 14 中首次引入麦克风和摄像头指示灯，当这些传感器正在使用时，系统会使用橙点和绿点来提醒用户，新的 M4 iPad Pro 安全指示灯通过将其控制与硬件组件绑定，使系统更安全。

IT之家注意到，兰博在几周前首次发现了 M4 芯片中存在一个新的“安全飞地”（Secure Exclave），这个安全组件的功能尚不清楚，可能与该功能相关。

9to5mac 称，苹果没有公开提及这一功能，因为这会在无意中表明其他硬件中的麦克风和摄像头指示器没有想象中的那么安全，该功能预计将在今年晚些时候出现在 iPhone 16 Pro 和 M4 Mac 机型上。

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