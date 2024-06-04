Apple TV+ 入华？消息称苹果正与中国移动磋商，为 Vision Pro 内容铺路

IT之家 6 月 4 日消息，据 TheInformation，苹果正在与中国移动就“在中国推出 Apple TV+ 视频流媒体服务”进行洽谈。

目前谈判进展尚不清楚。知情人士指出，苹果有充分的理由来达成此次协议，这将使 Apple TV+ 覆盖 2 亿多户中国移动用户。如果谈判成功，Apple TV+ 将成为唯一在中国推出的美国流媒体服务。

实际上，苹果自 2017 年以来一直未曾在中国内地推出任何订阅或媒体服务，但有迹象表明该公司正在重新努力将 Apple Arcade 和 Fitness+ 等订阅服务引入中国。

The Information 还报道称，苹果已经与腾讯达成了一项关键协议，将在 Vision Pro 上提供多款在中国市场的热门应用，而蒂姆・库克之前也已经证实将于今年晚些时候在中国推出 Vision Pro（IT之家注：Vision Pro 目前已经通过 3C 认证）。

The Information 还提到，苹果正致力于在中国推出其订阅服务，例如 Apple TV+ 和 Apple Arcade。不过，由于中国的内容审查规定，苹果“需要找到一家本地合作伙伴来协助运营”这些服务并确保遵守相关规定。

作为参考，搭载 A15 仿生芯片 + 128GB 内存的第七代 Apple TV 4K 高配版机型在去年双 11 期间达到了 1161 元的价格，而官方定价 149 美元（IT之家备注：当前约 1080 元人民币），而 Apple TV + 每月订阅费为 9.99 美元（当前约 72 元人民币），Apple One 捆绑包为每月 19.95 美元（当前约 145 元人民币）。

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