Arm CEO：预计到 2025 年底，将有超 1000 亿台 Arm 设备迎战 AI

IT之家 6 月 5 日消息，综合路透社、digitimes 等报道，近期开幕的台北国际电脑展（Computex）期间，全球最大的芯片设计架构公司 Arm 首席执行官雷内・哈斯（Rene Hass）亮相并发表演讲。

雷内・哈斯预计，随着 AI PC、AI 手机等终端硬件设备在今明两年的大规模应用落地，到 2025 年底，将有超过 1000 亿台基于 Arm 架构的设备可为 AI 做好准备。

雷内・哈斯还表示，公司目标要在五年内占据 Windows PC 市场 50% 以上的份额，以向该领域主流的 x86 架构直接发起挑战。他同时作出承诺：提供地球上最完整的运算平台。

另外，据IT之家今日早些时候报道，联发科 6 月 4 日在 2024 台北国际电脑展上宣布加入 Arm 全面设计（Arm Total Design）生态项目。

Arm 全面设计基于 Arm Neoverse 计算子系统（CSS），可满足数据中心、基础设施系统等领域的 AI 应用性能和效率需求，并加速和简化产品开发。

2024 台北国际电脑展专题

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