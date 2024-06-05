本田 1—5 月在华销量 346940 辆，同比下降 16.7%

IT 之家 6 月 5 日消息，本田中国 6 月 5 日公布，2024 年 5 月本田在中国的终端汽车累计销量为 66202 辆；1—5 月本田在中国的终端汽车累计销量为 346940 辆，同比下降 16.7%。

本田自 2020 年达到在华销量高峰 162.7 万辆之后开始下滑，随后连续三年未能止跌。今年 3 月份本田在华新车销量大幅下滑了 26.3%，创下了自 2023 年 7 月以来的最大同比降幅纪录。据日本媒体报道，本田已经计划将中国的汽车产能缩减 20%。

IT 之家注意到，本田中国日前已经宣布了更长期的新能源转型规划。2027 年之后，本田在华不再投放新的燃油车型；预计到 2035 年，本田在中国销售的所有车型将实现全部电动化，这一全电动化目标比本田在全球预期实现的时间提前了 5 年。

IT之家汇总已公布的 2024 年 5 月交付数据如下：

比亚迪：331817 辆，同比增长约 38.13%

奇瑞集团：188556 辆，同比增长 35.5 %

吉利汽车：160658 辆，同比增长约 38%

上汽通用五菱：111372 辆，同比增长 0.97%

上汽集团：8.1 万辆新能源车，其中上汽通用 7443 辆，同比增长 214%

东风公司：新能源车 6.4 万辆，同比增长 78.8%

本田：66202 辆，同比减少10.3%



长安汽车：自主品牌新能源5.58万辆，同比增长超90%



广汽埃安：40073 辆，环比增长 42.5%

理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%

赛力斯：34130 辆，同比增长 298.62%

鸿蒙智行：30578 辆，问界 M9 占 15875 辆，智界 S7 占 3455 辆



一汽红旗：超 30800 辆，同比增长 33.8%

蔚来汽车：20544 辆，同比增长 233.8%

极氪汽车：18616 辆，同比增长 115%

零跑汽车：18165 辆，同比增长 50.65%

深蓝汽车：14371 辆，同比增长 104.69%

长安启源：13557 辆，环比增长 14.57%



小鹏汽车：10146 辆，同比增长 35%

哪吒汽车：10113 辆，环比增长 12.15%，同比下滑 22.38%

小米汽车：8630 辆，环比增长 22.27%

北京新能源：5433辆，同比增长33%

阿维塔：4569 台，同比增长 163%

岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%

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