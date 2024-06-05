国际能源论坛：铜供应量难以满足未来 30 年汽车电气化转型需求

IT之家 6 月 5 日消息，根据国际能源论坛（IEF）发布的最新报告，未来 30 年汽车全面电气化需要加大铜矿开采力度，目前的铜供应量不足以满足当前的发展趋势。

报告指出如果现阶段我们无法找到新的办法来满足铜金属的需求，那么将拖慢汽车电气化进程，而且会带来其它更严重的供应问题。

IEF 在报告中指出，发电、输电和储电等场景下都需要使用铜金属，在人类未来的发展中铜扮演着至关重要的角色。

从某种角度来说，电气化将塑造未来，而电气化的速度将取决于铜的供应量和当前气候政策下的需求量。

国际环境基金的文件预测了 2018 年至 2050 年的铜供需情况，并将两者置于铜矿产量的历史背景下进行分析。该组织表示，如果按照现有趋势发展，未来 30 年全球铜矿开采量再增加 115% 才能满足全球各行业需求，而铜矿将增加 55% 才能满足全球电动汽车增长需求。

国际环境基金指出，从长远来看，需要鼓励铜矿的勘探和开发，美国和欧盟都应努力在各自的大陆上扩大“负责任”的采矿活动。勘探位于地下深处的铜矿需要先进的技术，而且必须为这些勘探工作提供 大量 " 土地。还应考虑海洋采矿。

根据 IEF 的数据，混合动力汽车生产所需的铜量（29 千克）仅略高于内燃机汽车（24 千克），而基于电池的电动汽车生产则需要 60 千克。

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