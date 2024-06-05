国产大飞机 C919 加“地沟油”首飞，我国生物航空燃料技术实现新突破

IT之家 6 月 5 日消息，据央视新闻报道，中国商飞公司一架 ARJ21 支线飞机和一架 C919 大型客机，今日分别从上海浦东机场和山东东营机场起飞，经过 1 个多小时的飞行，圆满完成首次加注可持续航空燃料（SAF）演示飞行任务，展现了加注 SAF 后两型国产商用飞机的良好飞行性能。

IT之家注：SAF 燃料是实现民航减排目标的主要方式之一，该燃料是以废弃的动植物油脂、油料、城市生活垃圾和农林废弃物为原料，以可持续方式生产的替代燃料。与传统的化石燃料相比，SAF 燃料从原材料收集到最终用户使用的整个过程中产生的碳排量平均可减少 80%。空客计划在 2030 年前将所有飞机产品实现 100% SAF 燃料飞行的认证。

央视新闻报道称，这是我国生物航空燃料技术的新突破。中国商飞透露，演示飞行所使用的 SAF 采用中国石化自主研发生物航煤生产技术，原料来自俗称“地沟油”的餐余废油。餐余废油经回收处理后在中国石化镇海炼化建成的国内第一套生物航煤工业装置进行加工，产出生物航煤，实现绿色资源化利用。这款生物航煤与目前应用最广泛的航空煤油（3 号喷气燃料）的体积掺混比例为 40%，各项物性参数均与传统石油基燃料一致，符合国家标准及行业要求。

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