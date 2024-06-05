让健身 / 减肥充满乐趣，Meta 新研究表明在家 VR 健身同样有效果

IT之家 6 月 5 日消息，Meta 公司携手加拿大维多利亚大学团队发表新论文，表示用户在家中通过 VR 头显进行的运动，可以达到世界卫生组织（WHO）规定的体育锻炼标准。

该研究加拿大维多利亚大学的 Ryan Rhodes 博士领导，研究了 Meta 公司 Supernatural 健身平台上的“Flow”和“Boxing”模式，两种模式均被描述为中等强度。

新研究结果发现这两种模式都属于剧烈运动，有利于促进身心健康。

论文指出，每周进行 75-150 分钟中度到剧烈运动的人患癌症、2 型糖尿病、缺血性心脏病和缺血性中风的风险较低。因此，每周玩 75 分钟或更长时间的超自然游戏，就能减少患上这些疾病的几率。

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