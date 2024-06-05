《杀手》系列首次支持双持武器，《杀手 3 VR: Reloaded》游戏今夏登陆 Quest 3 头显

IT之家 6 月 5 日消息，《杀手 3 VR: Reloaded》官宣今年夏季（官方并未公布具体时间）将在 Meta Quest 3 上独家发售，售价为 29.99 美元 / 27.99 欧元 / 22.99 英镑，预购用户可享受九折优惠。

《杀手 3 VR: Reloaded》游戏由位于英国利兹（Leeds）的 VR 工作室 XR Games 开发和发行，该工作室此前曾开发过《僵尸之地：弹无虚发》、《侏罗纪世界: 余波》和《VR 台球厅》等 VR 游戏。

IT之家附上《杀手 3 VR: Reloaded》游戏主要特点如下：

双持：是《杀手》系列首次支持双持特性，允许玩家同时使用两种武器或物品，为策略游戏增添了新的维度。

全新的 Cel-Shaded 艺术风格：通过令人惊叹的全新 Cel-Shaded 视觉风格，以全新的视角观看特工 47。

增强互动性：互动环境可对每个动作做出响应，体验全新的逼真度。

全新 UI：针对 VR 进行全新设计，确保了直观的控制和导航。

改进移动选项：提供流畅自然的移动选项，让玩家比以往任何时候都更容易以速度和隐蔽性在复杂的环境中穿梭。

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