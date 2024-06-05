双 270° 三面玻璃海景房，酷冷至尊展出 Ncore 600 Prestige 机箱

IT之家 6 月 5 日消息，综合法媒 CowcotLand 和日媒 ASCII.jp 报道，酷冷至尊在 2024 台北国际电脑展上展出了以 Ncore 600 Prestige 为代表的多款机箱新品。

▲ Ncore 600 系列，右侧为 Prestige 版本。图源 CowcotLand

Ncore 600 Prestige 机箱支持至高 E-ATX 的标准主板和 ATX 背插主板，其不仅左前部没有立柱，右前部的上方区域也采用了曲面玻璃，营造出一种通透的视觉效果。

▲ Ncore 600 Prestige 右侧面特写。图源 CowcotLand

Ncore 600 Prestige 的 IO 面板设在正面右下位置，面板顶部采用金属光泽饰面，提供了 2 个 USB Type-A 接口和 1 个 Type-C 接口。

Ncore 600 Prestige 亦可翻转放置，该机箱旋转 180° 并取消右侧透区域后就得到了标准的 Ncore 600。

Ncore 600 与 Prestige 版的另一主要区别就是 IO 面板采用更朴素的黑色外观。Ncore 600 不带风扇的版本定价约 190 美元（IT之家备注：当前约 1376 元人民币），计划在今年四季度推出。

酷冷至尊还一并带来了 ITX 机箱 NR200P V2 的改款： NR200P V2 BTF 。

该机箱的最大特点就是左侧面包含一个显卡展示窗，用户可将具有独特美学设计的独立显卡暴露在外部，同时也能提供更好的冷却。

▲ 图源 ASCII.jp

此外，NR200P V2 BTF 机箱搭载了一款可将 BTF 显卡的 GC-HPWR 专用供电金手指转接为标准供电接口的转接板，让 BTF 显卡兼容非 BTF 2.0 主板。

同标准 NR200P V2 机箱一样，酷冷至尊也为 NR200P V2 BTF 推出了套件版本，同样包含 280 水冷和支持 12+4Pin 显卡供电的 V SFX Gold 850W ATX3.0 电源。

NR200P V2 BTF 系列机箱预计将于 2024 年底至 2025 年一季度推出。

2024 台北国际电脑展专题

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