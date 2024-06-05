6200/4900 MB/s 顺序读写速率，铠侠推出 EXCERIA with Heatsink 固态硬盘

IT之家 6 月 5 日消息，铠侠近日推出了面向游戏玩家的 EXCERIA with Heatsink 的固态硬盘。

正如其名，EXCERIA with Heatsink 自带散热马甲，在严苛负载下仍可保持高速运行，同时可直接作为索尼 PS5 主机的存储扩展盘使用。

EXCERIA with Heatsink 固态硬盘采用 M.2 2280 外形规格，支持 PCIe Gen4x4 接口，符合 NVMe 1.4 协议。铠侠方面提供了 1024GB、2048GB 和 4096GB 三种容量版本。

该固态硬盘在顺序读写和随机读取方面优于铠侠此前推出的 SD10（EXCERIA G3），但随机写入性能较差。IT之家整理其各版本性能参数如下：



顺序读取速率 顺序写入速率 随机读取速率 随机写入速率 1024GB 6200 MB/s 4900 MB/s 850K IOPS 440K IOPS 2048GB 830K IOPS 450K IOPS 4096GB 4800 MB/s 810K IOPS

EXCERIA with Heatsink 系列固态硬盘拥有 150 万小时 MTTF 时间，铠侠方面为其提供 5 年质保，各版本的保修写入量分别为 600 / 1200 / 2400 TBW。

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