首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

6200/4900 MB/s 顺序读写速率，铠侠推出 EXCERIA with Heatsink 固态硬盘

2024/6/5 14:04:26 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
评论：

IT之家 6 月 5 日消息，铠侠近日推出了面向游戏玩家的 EXCERIA with Heatsink 的固态硬盘。

独立产品图

正如其名，EXCERIA with Heatsink 自带散热马甲，在严苛负载下仍可保持高速运行，同时可直接作为索尼 PS5 主机的存储扩展盘使用

已安装到主板上的 EXCERIA with Heatsink

EXCERIA with Heatsink 固态硬盘采用 M.2 2280 外形规格，支持 PCIe Gen4x4 接口，符合 NVMe 1.4 协议。铠侠方面提供了 1024GB、2048GB 和 4096GB 三种容量版本。

该固态硬盘在顺序读写和随机读取方面优于铠侠此前推出的 SD10（EXCERIA G3），但随机写入性能较差。IT之家整理其各版本性能参数如下：


顺序读取速率顺序写入速率随机读取速率随机写入速率
1024GB6200 MB/s4900 MB/s850K IOPS440K IOPS
2048GB830K IOPS450K IOPS
4096GB4800 MB/s810K IOPS

EXCERIA with Heatsink 系列固态硬盘拥有 150 万小时 MTTF 时间，铠侠方面为其提供 5 年质保，各版本的保修写入量分别为 600 / 1200 / 2400 TBW

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：铠侠固态硬盘

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用