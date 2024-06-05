雷克沙、佰维在 2024 台北国际电脑展展出新款 PCIe Gen5 M.2 固态硬盘

IT之家 6 月 5 日消息，综合外媒 TechPowerUp 和 CowcotLand 报道，国内存储品牌雷克沙和佰维均在 2024 台北国际电脑展上带来了新款的 PCIe Gen5 M.2 固态硬盘。

除IT之家此前报道过的 NM1090 Pro 外，雷克沙这次还带来了 NM990。

这两款 M.2 2280 固态硬盘均支持 14GB/s 顺序读取速率和 12GB/s 顺序写入速率，可选 1TB~4TB 容量，预计今年四季度发售。

▲ 图源 TechPowerUp

雷克沙表示 NM990 有着优秀的功耗控制，无需外置散热马甲，同时其采用单面 PCB 设计，兼容更多安装环境。

雷克沙还现场展示了 NM1090 Pro 2TB 版本在 CrystalDiskMark 基准测试中的跑分：顺序 Q8T1 读写分别可达 14000+ MB/s 和 12900+ MB/s。

▲ 图源 TechPowerUp

佰维则展示了采用与 NM990 相同的无散热马甲设计的 X570 PCIe Gen5 固态硬盘。该固态硬盘搭载联芸主控和 3D TLC 闪存芯片，可选 512GB~4TB 容量。

▲ 图源 CowcotLand

X570 的顺序读写速率分别可达 14500 / 14000 MB/s，各版本的质保写入量达到每 TB 容量对应 1000TBW 的水平，佰维方面为其提供 5 年质保。

2024 台北国际电脑展专题

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