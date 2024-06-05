历时 7 个月，长安启源汽车累计销量突破 10 万辆

IT之家 6 月 5 日消息，据长安汽车官方，长安启源今天上午达成一项“新成就”：历时 7 个月累计销量突破 10 万辆。与此同时，第 10 万辆新车也在今天上午正式下线，是一辆黑色中大型轿车 —— 长安启源 A07。

官方表示，现有的长安启源 A07、长安启源 A05 及 Q05 预计将在今年第三至第四季度迎来升级改款，跨界皮卡长安启源 E07 也将于今年年内上市。

本月初，长安启源宣布 5 月交付 13557 辆新车，相较于 4 月的 11833 辆环比增长达 14.57%。

IT之家附长安启源 A07 大致信息如下：

该车车身长宽高分别为 4905/1910/1480 毫米，轴距达到 2900 毫米，定位中大型全电驱轿车。此外，该车还配备了隐藏式门把手、无框电吸车门、掀背式尾门等。

座舱方面，启源 A07 由 AR-HUD 抬头显示和 15.4 英寸悬浮式中控屏提供信息交互，车机系统由高通骁龙 8155 车机芯片提供算力支持。使用双辐平底式多功能方向盘，搭配怀挡式换挡机构。其他配置方面，该车配备有无框电吸门、540° 全景影像等，支持 App 控车、车外喊话。

动力方面，长安启源 A07 纯电动版搭载由宁德时代供应的三元锂电池，采用单电机驱动，电动机最大功率 190 千瓦，峰值扭矩 320 牛・米，车辆纯电续航里程为 515 公里、710 公里。

该车另外提供增程车型，纯电续航 200 公里，亏电状态下官方百公里油耗为 4.5 升，车辆支持 3 千瓦外放电功能，满电满油续航里程可达到 1200 公里。

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