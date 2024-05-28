荣耀赵明称单纯联名没有价值

IT之家 5 月 28 日消息，5 月 27 日，荣耀 200 系列新机正式发布。面对外界对荣耀与雅顾的“联名”质疑，荣耀 CEO 赵明在会后群访中表示：单纯联名没有价值，荣耀依然坚持不联名的价值主张。

此前赵明曾公开表示，联名对手机影像提升有限，荣耀手机不会寻求影像联名。对此赵明解释称，荣耀与雅顾的合作，不同于行业内司空见惯的影像联名，而是双方基于艺术与技术进行的共同探索，是 AI 科技与人像美学碰撞下诞生的深层技术合作。

如赵明所言，业内常见的影像联名大多以相机品牌为主。这类联名在合作初期能为手机品牌带来“借势”的作用，但随着时间推移和产品开发的深入，镜头设计、镜片工艺等硬件层面调校的局限也会逐渐显露，尤其是进入 AI 时代，这种局限性会更加明显。

在 AI 技术持续冲击下，此前热衷于与相机品牌联名的手机厂商也逐渐意识到单纯的联名对影像技术提升没有价值，陆续推出自己的影像技术品牌。而早一步意识到“联名无用”的荣耀，则以技术合作为推进力，凭借荣耀 200 系列，率先一步呈现出未来荣耀在人像摄影上全新的价值主张。

可以说，荣耀看重的并不是品牌联名所带来的短期热度，而是通过双方的深度技术交流，以 AI 能力对标雅顾专业摄影的全流程，最终实现媲美单反的光影效果。或许对于主张长期主义的荣耀而言，在影像合作中比起名气，更看重的是实力。

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