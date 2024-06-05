两位前苹果高管加盟通用汽车，将掌舵其软件部门

IT之家 6 月 5 日消息，通用汽车周一宣布，任命前苹果高管巴里斯・塞廷诺克 (Baris Cetinok) 和戴夫・理查森 (Dave Richardson) 领导软件和服务部门，他们将正式取代因健康原因于 3 月离职的迈克・阿伯特 (Mike Abbott)。值得一提的是，苹果公司在今年早些时候悄然取消了其耗时数年的自动驾驶汽车项目“Project Titan”。

塞廷诺克将担任通用汽车软件和服务产品管理、项目管理和设计部门的高级副总裁，而理查森将扩大其现有职责，出任软件和服务工程部门的高级副总裁。

塞廷诺克曾在苹果、亚马逊和微软等公司担任产品、工程和设计方面的职务，主导了 Apple Pay、Apple Cash、Apple Card 等核心苹果产品的发布，以及 iCloud 照片、云端硬盘和查找我的设备等服务的开发。他在苹果公司工作了 9 年，随后加入 Robinhood 和 FalconX 等公司担任高管职务。

理查森在苹果公司工作了 12 年，最终成为苹果云基础设施工程总监。他曾参与开发 iCloud 产品、FaceTime、iMessage 和 Siri 等服务的基础设施系统，发挥了重要作用。

IT之家注意到，通用汽车此番任命正值其重启 Cruise 自动驾驶拼车测试项目之际，去年 10 月，该公司的一辆自动驾驶汽车撞到了一名行人，导致其自动驾驶汽车运营许可证被吊销，重新启动 Cruise 项目是通用汽车今年的主要目标之一。

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