OpenAI 欲进军芯片制造领域，台积电董事长魏哲家泼冷水：过于激进

IT之家 6 月 5 日消息，全球最大芯片代工企业台积电刚刚选出新任董事长魏哲家，他对 OpenAI 首席执行官萨姆・阿尔特曼（Sam Altman）挑战其芯片霸主地位的计划持怀疑态度，直言其“过于激进”。

图源 Pixabay

据路透社报道，魏哲家在台积电年度股东大会后表示，此前他与阿尔特曼就解决人工智能行业芯片短缺问题进行过交谈，他认为阿尔特曼解决人工智能领域芯片短缺问题的雄心“太过激进，让我难以置信”。

几个月来，关于阿尔特曼计划大举进军芯片行业的传言一直在业界流传。《华尔街日报》今年 2 月份报道称，阿尔特曼的计划可能需要高达 7 万亿美元（IT之家备注：当前约 50.68 万亿元人民币）的资金，用于建造工厂、数据中心等基础设施。

路透社还透露，阿尔特曼曾提议与台积电合作，建造“大约 36 座工厂”以满足其需求，但台积电方面认为这个数量“太多了”。

阿尔特曼的设想是既设计芯片又进行制造，这将使英伟达和台积电等芯片巨头成为其竞争对手。尽管阿尔特曼尚未正式确认进军芯片制造的计划，但他这样做的理由似乎很明显。由于芯片市场的供应限制，许多追求人工智能财富的公司在研发更强大、更赚钱的模型方面都面临着瓶颈。

包括阿尔特曼的 OpenAI 在内，目前大多数致力于人工智能模型的公司都依赖少数几家公司（例如英伟达或 AMD）设计的芯片，并由台积电代工生产。

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