延续八角柱设计，曜越展出透视 Tower 250/600 机箱

IT之家 6 月 5 日消息，曜越 Thermaltake 在 2024 台北国际电脑展上展出了包括透视 Tower 250/600 在内的多款机箱新品。

曜越此前已推出采用左前、前、右前三面玻璃设计的 M-ATX 八角柱机箱 Tower 300，此次曜越展出了该系列的 ITX 型号 Tower 250 和 ATX 型号 Tower 600。

Tower 250 支持 ITX 主板和 SFX 电源，可装入 8 颗 120mm 风扇和 360 水冷排，顶部预装两颗出风用的 CT120 风扇。

▲ 下图源 XFastest

而更大的 Tower 600 支持包含背插款式在内的 ATX 主板，可安装至多 12 颗 120mm 风扇和 420 冷排，该机箱预装两颗 CT140 风扇。

▲ 下图源 XFastest

同 Tower 300 一样，Tower 250/600 可在正面下部安装一块 LCD 显示屏，展示用户自定义的画面，同时这两款机箱也可搭配专用支架实现水平横躺放置。

而在更紧凑的 ITX 机箱方面，曜越也带来了 Travel PC TR100“便携”机箱的原型产品。

该机箱采用免工具快拆设计，右舱用于安装 ITX 主板和 SFX 电源，左舱则兼容 360mm 长显卡，顶部可安装 280 冷排。IT之家了解到，曜越还将在上市前进一步优化该机箱的右舱空间设计。

▲ 图源 XFastest

曜越还推出了 AX300、AX500、AX700 三款支持 420 冷排和 4 张双槽显卡的 AI 工作站机箱。

其中 AX300 为中塔款式、支持 EEB 主板；AX500 为全塔规格，同样支持 EEB 主板；AX700 全塔机箱则支持 XL-ATX 主板。

▲ AX300 机箱

▲ AX500 机箱

▲ AX700 机箱

2024 台北国际电脑展专题

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