阿萨辛 4 再升级，九州风神发布阿萨辛 4 VC LCD 风冷散热器等多款新品

IT之家 6 月 5 日消息，九州风神在 2024 台北国际电脑展上发布了阿萨辛 4 旗舰风冷散热器的增强版本阿萨辛 4 VC LCD。

阿萨辛 4 VC LCD 维持了原版阿萨辛 4 双塔双风扇 7 热管的基础结构，并将传统铜底升级为 VC 均热板，显著提升了导热效率，解热能力从 280W 进一步提升至 300W。

同时阿萨辛 4 VC LCD 搭载了一块顶盖 LCD 屏，可实时显示 CPU 状态参数。

而在其他塔式风冷散热器部分，九州风神为其 AK400/620 两款产品推出数显 PRO 版本。

新产品拥有更大屏幕面积，可同时显示更多项数据，并支持可实时检测系统健康情况的色温预警功能。

而在下压式风冷产品线上，九州风神正式推出了IT之家此前已有报道的 AN400 系列。其包含标准和黑化两个版本，均采用 4 热管铜底结构，搭载 9215 风扇，解热能力 150W，高 53mm。

此外，九州风神还推出了立式数显 ITX 机箱 CH170 DIGITAL。

该系列机箱可选黑白双色，支持同时监控 4 项系统参数，兼容 140mm 长的 ATX 电源、172mm 高 CPU 散热器和 305mm 长三槽显卡直插。

而在电源方面，九州风神推出其首款 ATX3.1 规范的小型电源 PX-S。

PX-S 系列电源长 120mm，介于 SFX 和 SFX-L 标准长度之间，可选 650 / 750 / 850 / 1000W。

该系列电源采用 105℃ 耐温全日系电容，通过了 80 PLUS 和 Cybenetics 双金牌转换效率认证。

PX-S 系列电源为全模组设计，配备包含 12V-2x6 供电线在内的压纹模组线。

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