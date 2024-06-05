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威刚展示 XPG Nia 掌机：首配 LPCAMM2 内存、可上抬屏幕，主打社区改造

2024/6/5 14:43:35 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 5 日消息，威刚（ADATA）在 2024 台北国际电脑展上，展示了 Nia 游戏掌机早期原型机，其特点是配备可升级的 LPCAMM2 内存，且屏幕可以向上倾斜，并主打社区改装。

设计

威刚 XPG Nia 游戏掌机在设计方面，配备了前置网络摄像头和可向上倾斜的显示屏，便于用户切换观看角度。

内部设计

XPG Nia 掌机的特点之一是内部支持升级和修改，该掌机内置 M.2 2230 插槽，可用于用户可重复使用的固态存储，而且是首款采用 LPCAMM2 内存的掌上电脑，这意味着你也可以拆卸和更换内存。

社区改装

威刚还计划在 Nia 掌机发售后，同步推出 3D 设计文件和 pinout 信息，以便客户创建自己的 3D 打印外壳或其他配件。

威刚表示此举为遵循“循环计算”理念，未来玩家如果不想要再使用该掌机了，也可以拆下 Nia 的主板，将它放入一个新的外壳中，用作台式机、无线文件服务器、媒体流媒体或其他应用。

规格尚未敲定

威刚仍在最后确定 XPG Nia 的设计和规格，目前正征求社区用户反馈，是优先考虑低成本和通过使用现有处理器提前发货，还是优先考虑下一代性能（这可能意味着要推迟到明年年初发布）。

IT之家附上更多图片如下：

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：威刚掌机2024台北国际电脑展

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