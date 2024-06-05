“爱奇艺线下免费线上收费”引热议，音乐会看直播加收 12 元被指“割韭菜”

IT之家 6 月 5 日消息，爱奇艺出品的真人秀《种地吧》第二届麦田音乐会将于明日（6 月 6 日）开幕，在线下门票免费并且可以购买限定周边的情况下，网友们却发现观看线上直播需加收 12 元，且设置观看有效期限至 6 月 14 日。

这一做法引起了网友热议，“爱奇艺线下免费线上收费”迅速登顶微博热搜榜。

《种地吧》官方微博显示，第二届麦田音乐会将于 6 月 6 日 16:30-20:00 直播，由爱奇艺 App 独家直播。除了已报名成功的 200 名幸运 VIP“禾伙人”有机会亲临音乐会现场，其余观众可通过线上付费形式进行实时观看直播，VIP 会员价 12 元，非会员价 24 元。

IT之家查询到，去年的《种地吧》麦田音乐会于 2023 年 6 月 6 日举行，整场音乐会持续近 5 个小时，演奏 38 首歌曲，向网友免费开放观看直播，而今年改成了付费收看直播。

在官方宣布付费观看直播的微博下方，前排热门评论大多表达了失望情绪，指责节目组“割韭菜”“吃相难看”。

爱奇艺 2024 年一季度总营收为 79 亿元，同比下滑 5%；非美国通用会计准则运营利润为 11 亿元，同比增长 5%，创历史新高，运营利润率为 14%。其中，会员服务营收 48 亿元，月度平均单会员收入（ARM）创新高，连续 6 个季度环比增长；在线广告服务营收 15 亿元，同比增长 6%；内容发行营收 9.28 亿元，同比增长 27%。

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