抖音直播：今年已处罚涉色情低俗行为账号超 200 万个，协助警方抓捕嫌疑人 11 名

IT之家 5 月 29 日消息，抖音安全中心今日发布《抖音直播关于打击「色情低俗黑色产业链」的公告》。

抖音官方表示，为切实维护健康网络环境，保障广大网民的合法权益，依法依规加强网络空间治理。抖音直播一直坚持从严整治色情低俗擦边内容，严厉打击各类色情低俗行为，坚决抵制破坏网络绿色、安全的行为。

报告显示，自 2024 年以来，抖音直播平台处罚涉及色情低俗行为的账号超过 200 万个，对超过 8 万个涉“软色情”账号回收直播权限，无限期回收直播权限超 4 万个账号。累计输出相关线索 9 条，移交警方数起涉色情低俗违法案件，共抓捕嫌疑人 11 名。

抖音表示，很多账号会违规导流至其他平台传播色情视频，涉嫌违规手段包括：

利用性感美女、隐晦话题、擦边场所等性暗示元素吸引用户停留，后将用户导流至第三方平台发布色情信息，提供色情服务。

直播间进行正常娱乐互动内容，以维护粉丝为由将用户引导到其他社交平台，后续在社交平台群内传播违规链接。

此外，还有黑产团伙作弊传播淫秽物品，违规手段包括：

某黑产团伙利用虚假“线下推广活动”吸引用户出售账号，以此用于色情推广非法盈利活动，并形成产业链。

某黑产团伙，使用非法手段开发作弊软件，提前录制好猎奇视频重复直播，攒得人气后“秒露二维码”引导至色情软件。

抖音表示，还有部分账号刻意制造性暗示氛围违规擦边，违规手段包括：

利用地方方言直播低俗色情内容，或以“剧情助眠”等名义，演绎性暗示音频，并导流至其他社交平台传播低俗露骨内容，刻意躲避平台审核。

卖车主播以展示车内空间、介绍车内陈设为借口，在座椅或后备箱躺播，借助车内私密空间刻意营造性暗示低俗氛围。

抖音强调，抖音直播严厉打击一切传播形式的违法、违规信息，这不仅侵害了广大用户的精神世界和财产安全，也对风清气正的网络环境造成了污染。IT之家这里也要提醒大家：切莫被色情内容蒙蔽而冲昏头脑，务必对引导至第三方平台的行为保持警惕，以免落入不法分子的陷阱。

抖音官方表示，通过“隐蔽”形式进行的色情低俗内容传播，并不能逃脱平台对违规违法行为的打击。抖音直播持续深挖擦边“新变种”，不断加强平台识别、甄别与防护，确保对此类违规行为的精准治理，保护用户权益。

对违反社区规范实施上述行为的，抖音将无限期回收直播权限并对部分进行公示通报，相关公会将被警告公示、冻结权益直至清退，同时视具体情形依法依规向有关部门报告。

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