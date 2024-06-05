现代汽车 5 月全球销量达 356223 辆同比增长 1.9%，电动汽车超 1.7 万辆

IT之家 6 月 5 日消息，现代汽车公司现已公布 2024 年 5 月全球销量数据：全球销量总计 356,223 辆，同比增长 1.9%；全球销售超过 17,000 辆电动汽车。

其中，现代汽车在韩国市场的 5 月销量为 62,200 辆，同比减少 9.4%；韩国以外市场 5 月销量为 294,023 辆，同比增长 4.7%。

韩国现代汽车集团上个月刚发布了 2024 年一季度财报，Q1 营业利润首次超越大众集团，成为全球第二大盈利汽车制造商，标志着其发展历程上的一个重要里程碑。

现代汽车集团旗下三大汽车制造商 —— 现代汽车、起亚汽车和捷尼赛思，在第一季度实现了 6.98 万亿韩元（IT之家备注：当前约 369.24 亿元人民币）的合并营业利润。

此外，现代汽车集团在 Q1 营业利润率方面已经超越了丰田汽车。现代汽车集团的营业利润率为 10.4%，位居全球汽车制造商之首。同期丰田汽车的营业利润率为 10%，通用汽车和大众集团的营业利润率分别为 8.7% 和 6.1%。

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