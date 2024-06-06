能在后台对话！iOS 版 ChatGPT App 1.2024.150 更新带来多任务交互体验

IT之家 6 月 6 日消息，距离苹果与 OpenAI 达成官方合作、将类似 ChatGPT 的智能功能引入 iOS 18 仅剩几天时间。

图源 Pexels

在这一重磅消息揭晓前夕，ChatGPT 官方 iOS 应用迎来重大更新（1.2024.150），用户现在可以在使用其他应用的同时继续与 ChatGPT 进行对话。这将为 iPhone 用户带来媲美桌面端的强大交互体验。

IT之家注意到，ChatGPT 的这项全新多任务功能默认处于关闭状态，需要手动开启。以下为详细步骤：

更新 ChatGPT 应用至最新版本。

点击侧边栏底部的用户名，打开应用设置。

向下滚动并开启“后台对话”选项。

完成！

开启后台对话功能后，用户可以启动与 ChatGPT 的语音对话，然后离开应用并继续交谈。即使用户在使用其他应用，也能继续与 ChatGPT 语音助手进行对话。

目前尚不清楚这项后台运行功能会对设备性能或电池续航带来多大影响，但其强大之处毋庸置疑，大大降低了 ChatGPT 应用的局限性。

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