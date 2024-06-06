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微软公示 AutoSR 要求：骁龙 X 系列芯片、Win11 24H2 更新、1080P 以上显示器

2024/6/6 10:01:15 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 6 日消息，微软更新自动超级分辨率（Auto Super Resolution，下文简称 AutoSR）支持文档，进一步扩充了认证游戏阵容，且公布了相关的系统要求。

IT之家附上目前已经认证支持 AutoSR 技术的支持文档：

  • BeamNG.drive》（一款车祸模拟游戏）

  • 《无主之地 3》（Borderlands 3）

  • 《控制》（Control dx11）

  • 《黑暗之魂 3》（Dark Souls III）

  • 《战神》（God of War）

  • 《天国：拯救 2》（Kingdom Come: Deliverance II）

  • 《生化危机 2》（Resident Evil 2）

  • 《生化危机 3》（Resident Evil 3）

  • 《只狼：影逝二度》（Sekiro：Shadows Die Twice）

  • 《狙击手：幽灵战士契约 2》（Sniper Ghost Warrior Contracts 2）

  • 《巫师 3》（The Witcher 3）

用户如果想要使用 AutoSR 功能，需要满足以下条件：

  • 配备了 Hexagon NPU、集成 GPU 的 Snapdragon® X 系列处理器的 Copilot+ PC。

  • Windows 11 24H2 或更高版本。

  • 最新图形和神经处理器驱动程序。

  • 显示屏分辨率为 1080p 或更高。

  • 最新版本的 AutoSR 软件包。

游戏要求

大部分游戏都支持 AutoSR：

  • DirectX 11 或 DirectX 12

  • 模拟 x64 或 Arm64 本机平台。

  • 不支持使用特定格式（如 10-bit 格式）的 DirectX 11/12 游戏、纯 x86 游戏和其他图形 runtime，包括 DirectX 9、Vulkan 和 OpenGL。

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关键词：微软Win11

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