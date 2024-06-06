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Win11 USB4 支持文档时隔 1 年上线：微软详解如何修复“功能受限”

2024/6/6 10:29:29 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 6 日消息，微软公司昨日更新官方支持文档，详细介绍了 Windows 11 系统中“USB4 设备功能可能受限”的解决方案。

基于英特尔 Thunderbolt 技术的 USB4 于 2019 年 3 月发布，同年 9 月发布修正新规范，但采用新技术需要时间，Windows 也不例外。

微软于 2023 年 5 月发布 KB5026446 更新，Windows 11 22H2（Build 22621.1778）中为 USB4 设备添加了专门的设置页面，路径在“蓝牙和设备” 部分下。

微软此前并没有为 USB4 提供专门的支持页面，而昨日终于更新支持文档，公布了解决“USB4 设备功能可能受限”的解决方案。IT之家附上相关内容下：

官方表示可能导致这个问题的原因如下：

  • 用户设备或扩展坞支持 USB4，但插入不支持 USB4 的电脑端口。附加设备可能存在功能限制，并未使用 USB4。

  • 用户使用的是不支持 USB4 的电缆。

  • 用户将 USB4 设备或扩展坞连接到不支持 USB4 的扩展坞。

官方表示用户可以尝试的解决方案如下：

  • 确保电脑支持 USB4，以便从附加的 USB4 设备或扩展坞获得最佳体验。

  • 请确保使用设备或扩展坞制造商提供的电缆或经过认证的 USB4 电缆。

  • 将 USB4 设备或扩展坞直接连接到电脑或仅连接到 USB4 扩展坞。

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关键词：Win11微软

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