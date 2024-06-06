Win11 USB4 支持文档时隔 1 年上线：微软详解如何修复“功能受限”

IT之家 6 月 6 日消息，微软公司昨日更新官方支持文档，详细介绍了 Windows 11 系统中“USB4 设备功能可能受限”的解决方案。

基于英特尔 Thunderbolt 技术的 USB4 于 2019 年 3 月发布，同年 9 月发布修正新规范，但采用新技术需要时间，Windows 也不例外。

微软于 2023 年 5 月发布 KB5026446 更新，Windows 11 22H2（Build 22621.1778）中为 USB4 设备添加了专门的设置页面，路径在“蓝牙和设备” 部分下。

微软此前并没有为 USB4 提供专门的支持页面，而昨日终于更新支持文档，公布了解决“USB4 设备功能可能受限”的解决方案。IT之家附上相关内容下：

官方表示可能导致这个问题的原因如下：

用户设备或扩展坞支持 USB4，但插入不支持 USB4 的电脑端口。附加设备可能存在功能限制，并未使用 USB4。

用户使用的是不支持 USB4 的电缆。

用户将 USB4 设备或扩展坞连接到不支持 USB4 的扩展坞。

官方表示用户可以尝试的解决方案如下：

确保电脑支持 USB4，以便从附加的 USB4 设备或扩展坞获得最佳体验。

请确保使用设备或扩展坞制造商提供的电缆或经过认证的 USB4 电缆。

将 USB4 设备或扩展坞直接连接到电脑或仅连接到 USB4 扩展坞。

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