困扰车主已久！特斯拉终于改进自动雨刮器，但需手动操作

IT之家 6 月 6 日消息，困扰特斯拉车主已久的自动雨刮器功能终于迎来改进，在最新的 2024.14 软件更新中，特斯拉详细介绍了这项备受诟病的功能的优化之处。

IT之家注意到，自动雨刮器一直是特斯拉车主吐槽的重点之一，许多车主抱怨雨刮器刮雨速度不够快，无法及时清洁挡风玻璃，另一些车主则表示雨刮器会在天气晴朗时无故启动。

2023 年 5 月，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 为自动雨刮器功能存在缺陷做出解释，表示自动雨刮器是“尚未更新到环视视频的神经网络之一”。2024 年 2 月，特斯拉的一位高级人工智能工程师 Yun-Ta Tsai 暗示该功能即将迎来改进。

现在看来，改进终于开始推送了，不过改进方式有些让人意外。根据特斯拉 2024.14 春季更新的信息，自动雨刮器现在将在驾驶员按下雨刮器按钮时提高灵敏度：“将雨刮器设置为自动模式时，按下雨刮器按钮会暂时提高雨刮器的灵敏度。”需要注意的是，此功能仅在自动雨刮器模式下有效。

对此 Teslarati 称，自动雨刮器相比于特斯拉一直在积极优化的完全自动驾驶 (FSD) 系统，竟然成为了工程师们的一大难题。一个看似简单实用的功能居然比自动驾驶这项复杂的技术更具挑战性，这着实让人感到意外。

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