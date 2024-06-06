里程碑：特斯拉得州超级工厂第 5000 万枚 4680 电池下线

IT之家 6 月 6 日消息，特斯拉今日宣布位于得克萨斯州奥斯汀的超级工厂（Giga Texas）已经生产了 5000 万枚 4680 型电池，该公司在社交媒体平台发布了一张包含超级工厂团队成员的图片，以庆祝这一里程碑的达成。

4680 电池是特斯拉下一代电动车的重要部件，除了德州超级工厂以外，也将用于其他工厂生产的电动车。过去一年，特斯拉的 4680 电池产量大幅提升，累计产量达到了 4000 万枚，相当于平均每周产量近 100 万枚。

IT之家注意到，就在一年前的 2023 年 6 月，特斯拉宣布得州超级工厂的 4680 电池产量突破 1000 万枚。特斯拉一直强调 4680 电池是其电动车发展战略的重要组成部分，并将成为其不断增长的电动车产能的重要支撑。

尽管 2024 年特斯拉的整体汽车产量预计仅会小幅增长，因为公司正处于“两次增长浪潮之间”。然而，特斯拉计划通过推出采用下一代平台的新车型来实现突破，首款车型是将在 8 月 8 日发布的 Tesla Robotaxi 自动驾驶出租车。

在第一季度的财报电话会议上，特斯拉表示 4680 电池的产能爬坡进展顺利，并且领先于即将量产的 Cybertruck 皮卡。得益于产能的提升，4680 电池的成本也随之降低。

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