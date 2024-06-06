外观更轻薄，Meta 首席技术官疑似泄露 Quest 3S 头显

IT之家 6 月 6 日消息，Meta 首席技术官 Andrew Bosworth 在社交平台 Threads 上发布的一段视频疑似泄露了尚未发布的 VR 头显 Quest 3S。

为展示新系统画面畸变的明显减少，Bosworth 分享了一段对比 Quest 3 在 v66 和 v65 版本上的透视功能的视频。然而，与 Meta 官方视频不同，Bosworth 的视频在开头场景之后，切换到了一个疑似为家庭办公室的新场景。在办公桌上，放着一个白色的头显，其外观与 Quest 3 和 Quest 2 都不同。

该头显明显比 Quest 3 更厚，但曲度却远小于 Quest 2。从视频中可以看到，该头显疑似在侧面和正面都装有摄像头，而 Quest 2 的摄像头仅位于设备的一个角上。

值得注意的是，该头显的外观与最近在官方 Quest 商店泄露的 Quest 3S 设计非常相似。

VR 爱好者 Luna 最早发现了这一线索，并在 X 平台上分享了自己的发现。Bosworth 似乎承认了这次泄露事件，他在回复 Luna 时表示，“更喜欢 Threads 上那个更高质量的视频……”。

综合IT之家此前报道，Quest 3S 可以看作是“更换 SoC、新增摄像头”版的 Quest 2，主要在 SoC 方面换用高通骁龙 XR2 Gen 2，同时新增了“4 枚红外传感器、2 枚 4MP 彩透摄像头和 1 枚深度传感器”，其他方面规格与此前的 Quest 2 头显一致，包括单眼分辨率为 1823x1920（最高支持 120Hz）的面板以及菲涅耳镜片。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。