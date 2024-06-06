OPPO 今年计划让约 5 千万用户的手机搭载生成式 AI，海外机型将接入谷歌 Gemini 大模型

IT之家 6 月 6 日消息，OPPO 于 6 月 5 日在英国伦敦举办的 AI 战略媒体沟通会上宣布，将全面普及 AI 手机。此外，OPPO 还与谷歌、联发科、IDC 等共同探讨了 AI 手机的未来远景。

OPPO 海外营销与服务总裁张洲川表示：“作为行业首个将生成式 AI 功能引入全产品线的手机厂商，OPPO 今年计划让约 5 千万用户的手机搭载生成式 AI 功能。”

此外，IDC 发布了其最新的研究报告，预计 2024 年 1000 美金以下价位段的 AI 手机出货量将达到 3500 万部，同比增长 250%。

在海外市场，OPPO 宣布与谷歌合作，旗下 Reno12 系列和下一代 Find X 系列将接入 Gemini AI 大模型，带来包括文案生成、录音摘要在内的 AI 工具箱等功能。

OPPO 今年 2 月在央视春晚开播前举行了 OPPO AI 时代发布会，时长只有 30 秒，在除夕夜前向超千万 OPPO、一加手机用户推送一版新软件，里面包含上百项 AI 功能。

2 月 20 日，OPPO 首席产品官刘作虎在接受IT之家采访时表示：“我们把 AI 作为手机下一个时代最重要的战略，没有设置上限。”

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