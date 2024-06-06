设计师胡安马・洛佩兹加盟小鹏汽车，曾在兰博基尼、法拉利、比亚迪等公司任职

IT之家 6 月 6 日消息，小鹏汽车今日官宣：“世界顶级设计师胡安马・洛佩兹加盟小鹏汽车。”

据介绍，胡安马・洛佩兹（JuanMa Lopez）将担任小鹏汽车造型设计中心副总裁，负责造型设计中心管理工作与设计决策。

胡安马・洛佩兹来自西班牙，拥有 24 年工业设计领域经验，其中汽车设计达 15 年。他曾担任过 Genesis Design、兰博基尼、法拉利、奥迪、西雅特等世界豪华汽车品牌的设计师，参与车型包括奥迪 Allroad Quattro Concept、法拉利 La Ferrari 等。

IT之家附胡安马・洛佩兹履历如下：

2000 年：加入西雅特汽车

2002~2006 年：兰博基尼担任内饰设计负责人

2004~2006 年：奥迪集团任内饰设计经理

2006~2010 年：西雅特担任内饰设计总监

2010~2018 年：法拉利担任外观设计负责人

2018~2020 年：比亚迪担任全球外饰设计总监

2020~2022 年：长安汽车担任创意设计总监

2022~2024 年：Genesis Design 欧洲区负责人

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