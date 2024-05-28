端到端 AI 大模型 2 天迭代 1 次，小鹏 XNGP 山东 / 河北两地新开 15 城

IT之家 5 月 28 日消息，小鹏汽车官方今日宣布，得益于 2 天迭代 1 次的端到端 AI 大模型，本周山东、河北、安徽三省 XNGP 城区道路可用里程新扩增超过 72800 公里，新增石家庄、烟台、威海等 15 城。

IT之家注意到，此前小鹏汽车 CEO 何小鹏表示，今年三季度，XNGP 不仅能够实现全国城市都能开，而且目标达到每条路都能开。端到端大模型的上车，意味着之后的自动驾驶能力在每个季度都可能有倍数级别的提高，将人为的规则编程方式修订为模型的训练跟推理使用，那么接下来小鹏汽车的软件和 AI 升级会从原来的平台构建进入到快速升级的超快周期，以后会按月进化，XNGP 的驾龄会快速提升。小鹏计划是在 2025 年让城区智驾的体验追平当前高速 NGP 的体验，也就是说可以在城市内实现数百公里才需要接管一次的水平。

小鹏 XNGP 是小鹏汽车自主研发的第二代智能辅助驾驶系统，它不仅包括高速 NGP，还具备城市 NGP 功能。XNGP 中的 X 代表小鹏汽车的英文名 XPENG，而 NGP 则表示导航辅助驾驶。虽然 XNGP 领先于行业，但仍然属于 L2 + 级别，接近 L3 级别的自动驾驶。

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