小鹏汽车：AI 代驾支持 10 条路线，XNGP 三季度全国通行

IT之家 5 月 29 日消息，在 520 AI DAY 上，小鹏汽车全球首发了“AI 代驾”功能，同时小鹏汽车向用户全量推送 AI 天玑系统，AI 天玑系统的推送覆盖小鹏汽车所有在售车型，此次 OTA 升级的核心项目之一就是“AI 代驾”。

今日，针对用户关于 AI 代驾有关的问题，小鹏汽车做出了回应。IT之家附详情如下：

什么是 AI 代驾？

AI 代驾是小鹏汽车推出的一个全新功能，基于 AI 自主学习能力，用户只需要手动驾驶开一遍，智驾系统就会主动记忆用户的驾驶路径，24 小时内即可生成定制路线。并且，AI 代驾还会学习和模仿用户的驾驶习惯和风格，真正提供定制的智驾体验。

AI 代驾有哪些功能亮点？

业内首个 AI 模仿智驾：智驾路线 100% 私人定制，可模仿学习用户驾驶习惯如变道风格、车道选择、用路习惯等。

记忆路线业内之最：每位用户可存储 10 条记忆路线，每条路线最长可达 100km，最细可覆盖小路，最难可搞定掉头。

智能匹配，一键代驾：在车机端根据用户所处地理位置，系统自动匹配推荐最合适的 AI 代驾路线，无需重复设置导航，一键可开启 AI 代驾。

智驾体验持续迭代：智驾体验贴合人驾习惯，AI 代驾智驾体验会不断提升。

AI 代驾和 XNGP 有什么关系？有了 XNGP 还需要 AI 代驾吗？

AI 代驾和 XNGP 是相辅相成的关系，本质上都是用户的 AI 司机。XNGP 可以视为所有用户共同训练的 AI 司机，而 AI 代驾则是每个用户单独训练的 AI 司机，AI 代驾能够不断学习每个用户不同的驾驶习惯和风格，在遵守交通规则的前提下，开得越多学得越像，从而达到“千人千面”的体验。

现阶段，AI 代驾和 XNGP 所覆盖的范围有所不同：

（1）AI 代驾功能不限城市范围、不限道路属性，覆盖全国城市 & 县城 & 乡镇的国道 / 省道 / 县道及多属性复合路线，简称“有路就能开”。

（2）截至 2024 年 5 月 29 日，XNGP 的城区智驾能力已覆盖全国 283 座城市，可用范围还在持续扩大中。近期，小鹏 XNGP 完成了城区智驾 100% 切换无图。

XNGP 已在全国范围内具备支持城市智驾的技术能力，但依据内部功能量产的测试验收流程，必须依照严格的工程测试完成验证后，再以分批开放城市的方式，通过 OTA 向用户全量推送。目前，XNGP 累计官方实车测试里程超过 646 万 km，已开放的每条路均经过官方实车测试 4 遍以上。基于超过 8 万个场景的沉淀和积累，小鹏 XNGP 将在第三季度实现全国道路都能开。

为什么 AI 代驾每人最多只有 10 条路线，不可以再增加几条吗？为什么每条路线最多可支持 100km，再长一点不行？

因为 AI 代驾记忆路线数据的储存与更新均在车端本地处理，做到数据不出车，保障用户隐私。然而，车端的储存能力是有上限的，因此每人最多只能存储 10 条路线，且每条路线最长可达 100km，如果单条学习路线里程超过 100km，可能会导致路线学习失败。

AI 代驾是如何学习用户的驾驶风格？

依托小鹏强大的数据闭环及基础设施架构建设，通过数据挖掘及 AI 自主学习能力，对用户接管场景进行分析，对变道风格、车道选择、用路习惯、道路特征进行分析和学习。在用户打开 AI 代驾功能开关，使用导航手动驾驶时，AI 会主动记忆用户的驾驶路径及习惯，通过单车智能的形式，与底层的 XNGP 能力联合优化，最终在车端拟合成私人定制的智驾路线。

小鹏为什么要推出 AI 代驾？

2023 年 G6 上市发布会上，小鹏的 AI 代驾初次亮相。实际上，从城市 NGP 功能推出开始，我们就收到大量的用户反馈，例如自动驾驶系统选择的车道不是我心仪车道，希望能根据自己的驾驶习惯定制 XNGP。还有不少用户反馈之所以不使用智能辅助驾驶，是因为它和自己的驾驶习惯不一样。于是，我们通过在最高频的场景给用户最大的确定性，开发了高度定制的 AI 代驾，希望用户能爱用、常用。

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