小鹏要推出增程车型？官方回应：飞行汽车领域采用增程解决方案

IT之家 6 月 6 日消息，据每经网今日报道，小鹏汽车今日就近期“将推出增程车型”的相关传闻进行回应：在飞行汽车领域采用的是增程解决方案。

据悉，小鹏汽车创始人、董事长兼 CEO 何小鹏本周二在微博发文称“凝心聚力，大事将成”，引发外界对其将推出增程车型的猜测。

据介绍，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。“陆地航母”将于今年四季度开启预订，并计划于明年四季度开始量产交付。

IT之家查询得知，2022 年 11 月，小鹏 G9 上市之后不久，就有消息称小鹏汽车将搭载增程式动力，甚至有人信誓旦旦地称，“就是已经要做了，整车研发部门已经在研究如何把新的平台做到同时出混动纯电双车型，已经推出的车如 G9 在预研改造的可行性和成本。”后续小鹏汽车总裁和联合创始人夏珩也就此事进行表态，他表示：“大家想多了，确实没有的事！”

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