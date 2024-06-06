蔚来汽车 2024 年 Q1 营收 99.1 亿元，同比下滑 7.2%，交付约 3 万辆新车

IT之家 6 月 6 日消息，蔚来汽车今日发布 2024 年一季度财报。

蔚来一季度营收 99.1 亿元，同比下滑 7.2%，环比下滑 42.1%。净亏损 51.846 亿元，同比增亏 9.4%，环比减亏 3.4%。不按美国通用会计准则，调整后的净亏损为 49.032 亿元，同比增亏 18.1% ，环比增亏 2.1%。整车毛利率 9.2%，现金储备 453 亿元，研发支出 28.6 亿元。

2024 年第一季度，蔚来交付了 30053 辆汽车，同比减少 3.2%，环比减少 39.9%。其中包括 17809 辆高端智能电动 SUV 和 12244 辆高端智能电动轿车。

蔚来在 2024 年 4 月交付了 15620 辆汽车，在 5 月交付了 20544 辆。截至 2024 年 5 月 31 日，蔚来累计车辆交付量达到 515811 辆。

2024 年二季度，蔚来汽车交付指引为 5.4 万台至 5.6 万台，同比增长 129.6% 至 138.1%；营收指引为 165.9 亿元至 171.4 亿元，同比增长 89.1% 至 95.3%。

IT之家附财报重要事件：

5 月 31 日，蔚来能源获武汉光创基金等机构 15 亿元人民币战略投资。

5 月 21 日，蔚来与中国一汽在长春签署战略合作框架协议。

5 月 15 日蔚来全新品牌“ONVO 乐道”正式发布，家庭智能电动中型 SUV 乐道 L60 亮相并开启预订。

5 月 9 日，蔚来第 50 万台量产车在合肥新桥蔚来第二工厂下线。

5 月 8 日，蔚来与广汽集团在广州签署充换电战略合作协议。

4 月 25 日，蔚来携旗下 8 款 2024 款车型亮相北京车展，2024 款 ET7 行政版正式上市。

3 月 14 日，蔚来发布全新 BaaS 电池租用服务政策。

1 月 11 日，皖能集团、安徽交控与蔚来在合肥签署战略合作协议，三方将支持中安能源有序推动 1,000 座储充换一体式换电站建设。同日，江淮、奇瑞与蔚来达成换电战略合作。

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