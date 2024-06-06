开源欧拉首个 AI 原生开源操作系统，openEuler 24.03 LTS 版本更新发布

IT之家 6 月 6 日消息，由 OpenAtom openEuler（简称 "openEuler"）社区主办的 openEuler 24.03 LTS 版本发布会（以下简称“发布会”）今日在北京举办，开源欧拉 openEuler 首个 AI 原生开源操作系统 —— openEuler 24.03 LTS 版本正式发布。

该版本在基础设施、Linux6.6 内核、智能解决方案以及全场景体验四大方面实现了升级，IT之家汇总如下：

在基础设施方面，首次发布了 openEuler 软件中心，帮助用户快速掌握 openEuler 社区各领域的软件生态；帮助开发者实时监控上游软件的更新情况，保持特性与上游实时一致。

内核方面，升级到了 Linux 6.6 版本，同时参与贡献了动态复合页等能力，写性能得到两倍提升。

智能解决方案方面，openEuler 升级智能解决方案，通过大模型自然语言交互平台接入 oeAware、A-ops、A-Tune 实现智能调度、智能运维、智能调优。同时，openEuler 更广泛地支持了南向硬件，并覆盖了主流的大模型、框架以及工具链，使能全栈 AI，支持 Faiss、DCN 等推理和检索算法，兼容 OpenViNO、Pytorch 等 AI 框架，使能 Numpy、ACL 等基础算法库。

全场景体验方面，openEuler 提升了服务器、云、边缘到嵌入式场景。在服务器场景中，sysSentry 可以将已知的 CPU 故障 100% 检出；在云场景中，内存潮汐调度实现容器速度提升 80%。

openEuler 官方表示，四年来系统下载量覆盖全球 153 个国家的 2037 个城市，累计装机量超过 680 万套。据 IDC 调研报告显示，openEuler 系操作系统在 2023 年新增服务器操作系统中市场份额达 36.8%。

目前，openEuler 24.03 LTS 版本的 ARM 、 x86 、 RISC-V 、 LoongArch 四个架构镜像在社区官网、全球 37 个镜像点及主流云厂商分发渠道同步上线。同时，麒麟软件、统信软件、麒麟信安、移动苏研、电信天翼云、联通数科、软通动力、润和软件、凝思、超聚变、中科方德、中软国际等共 12 家伙伴的商业发行版将陆续发布。

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