马斯克挑战不可能：SpaceX 星舰点火升空再探苍穹

IT之家 6 月 6 日消息，马斯克旗下太空探索公司 SpaceX 星舰（Starship）现点火升空，这也意味着它开启了第四次试飞。

火箭已经发射升空，画面显示发射时有 1 台发动机未能正常启动，但由于星舰在设计时有 3 台发动机左右的冗余，目前星舰仍可正常起飞。

在此次试飞中，星舰要完成一个棘手的主要目标：在重返地球穿越大气层时挺过超高温阶段。在上次试飞中，星舰就是在这个剧烈的高温穿越阶段解体。

SpaceX 表示，此次试飞的重点已不再是进入轨道，而是展现星舰和超重型火箭的回收能力，主要目标将是使用超重型助推器在墨西哥湾进行着陆燃烧和软溅落，并实现星舰受控进入。为了实现这一目标，SpaceX 已经进行了多次软件和硬件升级，以提高整体可靠性。

本次试飞的飞行轨迹与之前的测试相似，目标是在印度洋飞溅，该飞行路径不需要离轨燃烧即可再入大气层，最大限度地提高公共安全，同时仍有机会实现 SpaceX 的主要目标，即飞船受控再入。

星舰是人类有史以来最高、最强的火箭，高度达 120 米，由底部 70 米高、配备 33 台“猛禽”发动机的“超重型推进器”和顶部 50 米高、可重复利用的飞船船舱组成。其地球轨道运载能力超过 100 吨，可将货物与宇航员送往地球轨道、月球、火星甚至更远的深空。

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