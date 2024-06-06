星舰第四次试飞顺利，SpaceX 超重型助推器成功完成软溅落

IT之家 6 月 6 日消息，北京时间 6 月 6 日晚 20:50 左右，SpaceX 星舰点火成功，开启第四次试飞任务，随后按计划与超重型助推器完成分离。

发射约 9 分钟后，星舰成功进入预定轨道，接下来星舰将尝试突破上次试飞的成果（这一节点约在发射后 47 分钟，目前等待遥测信号中）。目前，B11 超重型助推器已经成功溅落在墨西哥湾海域中。

IT之家注：溅落是通过降落伞将太空船或太空舱等太空飞行器降落在水体中的降落方法。由于水的性质已足以使航天器得到缓冲，所以不需要透过制动火箭逆向喷射来减慢最终下降的速度。当然，SpaceX 这里也借助了助推减速，因为其验证目标就在于降落时的姿态控制，所以属于是“软溅落”。

到目前为止，我们可以说 SpaceX 此次试飞任务已经成功了一半。SpaceX 之前也表示此次试飞的重点不再是进入轨道，而是展现星舰和超重型火箭的回收能力，主要目标将是使用超重型助推器在墨西哥湾进行着陆燃烧和软溅落，并实现星舰受控进入。为了实现这一目标，SpaceX 已经进行了多次软件和硬件升级，以提高整体可靠性。

本次试飞的飞行轨迹与之前的测试相似，目标是在印度洋飞溅，该飞行路径不需要离轨燃烧即可再入大气层，最大限度地提高公共安全，同时仍有机会实现 SpaceX 的主要目标，即飞船受控再入。

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