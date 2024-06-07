中国首款民用卫星上网终端设备网翎 OneLinQ 发售：由亚太 6D 高通量卫星提供宽带信号，29800 元起限量 100 台

IT之家 6 月 7 日消息，国产民用卫星互联网终端设备制造商和服务商网翎 OneLinQ 在京举行发布会，推出了中国首款民用卫星上网终端设备 ——OneLinQ 网翎卫星上网机。

官方强调，这款产品是中国迄今为止真正在产品体验和价格上实现了民用化的卫星宽带上网设备。

据介绍，OneLinQ 网翎卫星上网机标准版 29800 元；Pro 版 49800 元，其中标准版目前已经在官方商城同步开售，限量 100 台，官方还表示首批 100 名用户将获得价值 6400 元大礼包和定金翻倍权益。

网翎执行副总裁刘宇表示：中国还有 60% 的国土、300 万平方公里的领海面积无网络覆盖；而 200 万户牧民半年时间无网；此外每年 20 万的硬派越野车客户都是卫星宽带的刚需用户场景。除此之外，作为中国企业，在一带一路还有更为广阔的市场机会。

他表示，现有的卫星上网终端售价普遍在 20 万元以上；重量在 15 公斤以上且操作与开通门槛很高且无法 OTA 在线升级，而 OneLinQ 网翎卫星上网机厚度仅 49mm。

据称，OneLinQ 网翎卫星上网机天线面积相比马斯克 SpaceX 的 Starlink 还缩小了 20%；与同物理尺寸的天线相比，性能提升 2 倍。主要得益于自主研发的先进阵列天线。

参数方面，这款产品支持 IP67 防尘防水，且做到符合航司要求，可作为随身行李等级；它采用了双 Type-C 接口，支持不间断换电切换，并支持扩展坞对有线网口的支持，方便专业设备连接。

卫星方面，OneLinQ 网翎卫星上网机连接的亚太 6D 高通量卫星最高支持上行 20Mbps / 下行 100Mbps 带宽，可满足真正的全国覆盖的宽带服务体验。

信号方面，OneLinQ 网翎卫星上网机射频电路全栈自研；Turbo 天线功率智能调控技术自研；氮化镓 PA 芯片自研；伺服模组自研；它采用了先进阵列天线，具备 280 个有源阵列，高增益达 32dB@12.25Ghz，微带损耗降低了 79%。IT之家注意到，它还采用了独立 Wi-Fi 放大器，最大功率可达 100mw，户外覆盖半径可达 50m，相当于一个标准足球场大小。

网翎总经理张海明还提出，未来中国商业航天市场规模将会实现千亿级别，靠全产业链的努力才有望实现。火箭创业公司有 20 家，高通量卫星在大力发展，除了目前几个高通量，后续星也在计划之中，此外，至少有两个低轨星座蓄势待发，每一个的投资都在几百亿元人民币以上，航天巨额产业投资的收回，需要的是终端与应用。所以网翎所做的是商业航天闭环的关键一步。

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