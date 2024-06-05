人类史上最强火箭！马斯克 SpaceX 星舰明晚进行第 4 次试飞

IT之家 6 月 5 日消息，美国联邦航空局 (FAA) 于周二 (6 月 4 日) 批准了 SpaceX 星舰 4 号飞行测试（Starship Flight 4）的许可，该测试任务最快将于周四 (6 月 6 日) 从位于得克萨斯州南部博卡奇卡海滩附近的星际基地 (Starbase) 发射升空，发射窗口在北京时间 6 月 6 日 20:00 开始的 120 分钟内。

“FAA 批准了 SpaceX 星舰 4 号飞行测试的许可，”FAA 官员在一份声明中写道，“SpaceX 满足了此次试飞的所有安全和其他许可要求。”

顾名思义，SpaceX 星舰 4 号飞行测试是该公司星舰和超级重型运载火箭的第四次试飞。它们完全组装后高度达 120 米，是世界上最大、最强的火箭。SpaceX 目标将星舰设计成为一种可完全重复使用的超重型运载发射系统，用于执行登月、登陆火星以及更遥远的太空探索任务。例如，美国宇航局的阿尔忒弥斯计划已经选择星舰作为其登月舱，将在 2026 年将阿尔忒弥斯 3 号宇航员送往月球南极。

但是在星舰能够飞往月球之前，SpaceX 首先需要证明这种不锈钢火箭能够进入轨道。

IT之家注意到，迄今为止，星舰已经进行了三次试飞：2023 年 4 月的一次失败首秀摧毁了 SpaceX 的发射平台和火箭；同年 11 月的第二次飞行也未能到达太空；以及今年 3 月 18 日的最新一次星舰 3 号飞行，该飞行器首次进入太空，但在抵达最终溅落目标之前，星舰及其超级重型助推器坠毁。

在每次星舰发射测试之后，FAA 都会进行非常耗时的故障调查，并提出建议，SpaceX 必须在每次后续试飞之前解决这些问题。对于星舰 4 号飞行测试，SpaceX 和 FAA 达成了一项不同的协议。

“作为许可修改请求的一部分，SpaceX 提出了三种关于星舰再入大气层的场景，即使星舰丢失也不需要进行调查。FAA 在评估了它们作为飞行安全和飞行危害分析的一部分并确认它们符合公共安全要求后，批准了这些场景作为测试导致的损害例外情况，”FAA 官员在声明中表示，“如果星舰出现其他异常情况，或者超级重型助推器火箭出现异常情况，也可能需要进行调查。”

该协议表明 SpaceX 已经确定了其星舰或超级重型可能出现的三种故障方式（例如再入大气过程中损毁），并且双方同意这些故障无需进行冗长的调查。这三种情况并未在 FAA 的 6 页发射许可证中详细说明。

对于 4 号飞行测试，SpaceX 计划让其星舰和超级重型助推器按照类似于 3 号飞行测试的轨迹飞行，即星舰将达到轨道速度，然后在印度洋上空重新进入大气层。与此同时，超级重型助推器预计将返回得克萨斯州南部并在墨西哥湾进行受控“着陆”。

“第四次飞行测试将我们的重点从实现轨道转移到展示返回和重复使用星舰和超级重型助推器的能力，”SpaceX 在任务概述中写道，“主要目标是在墨西哥湾用超级重型助推器执行着陆点火和软着陆，并实现星舰的受控再入大气层。”

“星舰已准备好飞行，”SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克周一 (6 月 3 日) 在 X (前身为 Twitter) 上写道。

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