消息称理想合并零售与交付两大部门，全力卖车

IT之家 6 月 3 日消息， 每人 Auto 消息，4 月初开始，理想多个部门组织架构均有调整，包括品牌部、产品部、商业部、战略部、供应部在内，涉及 500 余人，同时理想将零售和交付总部的职能合并为销售。

销售和交付分开是特斯拉进入中国市场后引入的，特斯拉采用直营模式卖车，客户在体验店体验、下单，再到交付中心提车，蔚来、极氪等新势力也采用了这套体系。

零售主要负责售前，客户下订单之后，由交付部门负责对接，帮助客户完成提车。理想零售团队和交付团队的业绩指标是不同的，零售以卖出去多少辆车为 KPI，而交付则是以交付率为衡量指标。

报道称，为了冲业绩，交付端希望客户尽快提车，但有些客户可能会因为种种原因延迟提车。由于不及时提车会影响交付率（以当月销售订单数为基础来计算），交付部门可能会劝客户先退掉订单，下个月再订，影响了零售部门的业绩。零售和交付团队合并之后，目标趋于一致，更利于整体的销量增长。

据IT之家此前报道，2024 年 5 月理想汽车交付新车 35020 辆，同比增长 23.8%。截至 2024 年 5 月 31 日，理想汽车累计交付 774571 辆。

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